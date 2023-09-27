Екатеринбуржца, накричавшего на ребёнка в шапке с Z, снова будут судить

Уголовное дело жителя Екатеринбурга, который накричал на ребёнка в шапке с буквой Z, направлено на новое рассмотрение в районный суд. Решение о прекращении дела, принятое ранее Ленинским районным судом города, отменено. Дело рассмотрит новый состав суда. Решение об этом принял кассационный суд, - сообщает "Коммерсантъ". Отмены прекращения дела добивалась Генпрокуратура.

21 апреля Александр Неустроев, увидев 11-летнего ребенка в шапке с символом Z, начал кричать на него и оскорблять. Инцидент попал на видео. Впоследствии выяснилось, что отец ребёнка воюет в Украине. Против Неустроева сначала составили административный протокол, но после того, как история привлекла внимание провоенных блогеров, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В июне Ленинский райсуд прекратил дело, назначив Неустроеву судебный штраф в размере 7 тысяч рублей. Сообщение о решении суда прекратить дело вызвали возмущение так называемых патриотических телеграм-каналов. Многие из них начали прямо грозить самосудом, утверждая, что вернувшиеся с войны каким-либо образом отомстят Неустроеву. В том же духе высказался и депутат Госдумы Александр Хинштейн. По словам депутата, он "никогда не был сторонником внесудебных методов расправы", но у него "чешутся руки".

Генпрокуратура России в результате потребовала от прокурора Свердловской области обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Прокуратура заявила, что суд не должен был прекращать уголовное дело о хулиганстве против Неустроева, поскольку его действия были направлены "не только против школьника, но и причиняли ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ".