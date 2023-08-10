Прокуратура требует судить жителя Екатеринбурга по делу о шапке с Z

Генпрокуратура России потребовала от прокурора Свердловской области обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который назначил судебный штраф жителю города Александру Неустроеву, накричавшему на ребёнка в шапке с буквой Z - символом российского вторжения в Украину. Прокуратура считает, что суд не должен был прекращать уголовное дело о хулиганстве против Неустроева, поскольку его действия были направлены "не только против школьника, но и причиняли ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ".

Также Генпрокуратура считает, что при рассмотрении дела в суде не участвовал потерпевший и его законный представитель, а также суд не выяснил, "раскаялся ли подозреваемый в содеянном", хотя ранее было опубликовано видео с извинениями Неустроева.

Сообщение о решении суда прекратить дело и назначить штраф в размере семи тысяч рублей вызвали возмущение так называемых патриотических телеграм-каналов. Многие из них начали прямо грозить самосудом, утверждая, что вернувшиеся с войны каким-либо образом отомстят Неустроеву. В том же духе высказался и депутат Госдумы Александр Хинштейн. По словам депутата, он "никогда не был сторонником внесудебных методов расправы", но у него "чешутся руки". Ранее Хинштейн и провоенные каналы выступали за жёсткость по отношению к участникам драки в Забайкалском крае, в которой был избит инвалид боевых действий в Украине, бывший наёмник ЧВК "Вагнер".

21 апреля Неустроев, увидев 11-летнего ребенка в шапке с символом Z, начал кричать на него и оскорблять. Инцидент попал на видео. Впоследствии выяснилось, что отец ребёнка воюет в Украине. Против Неустроева возбудили уголовное дело о хулиганстве.