Власти Екатеринбурга просят горожан присылать им дикпики из снега

Жители Екатеринбурга лепят из снега скульптуры в виде половых членов. Так они пытаются требовать, чтобы снег в городе убирали оперативнее. Более недели назад на Урале прошёл сильный снегопад, и на улицах Екатеринбурга до сих пор лежат сугробы.

Как сообщает местное издание 66.ru, 30 октября неизвестные слепили большую скульптуру члена в сквере под окнами Оперного театра и здания Уральского федерального университета. Она простояла целый день, пока работники коммунальных служб не сломали ее с помощью техники. В ответ екатеринбуржцы начали лепить снежные фаллосы по всему городу.

Вице-мэр города Александр Бубнов, ответственный за благоустройство и уборку улиц, назвал флэшмоб "провокацией" и призвал горожан присылать ему "дикпики" со снежными фаллосами, чтобы как можно скорее убрать их. Он считает, что для борьбы со стихийными скульптурами необходимо привлекать полицию.

Один из жителей Екатеринбурга создал петицию с просьбой прекратить лепить "членоснеговики", так как они, по его мнению, уродуют город. Петицию подписали 15 человек.

Антрополог Александра Архипова назвала екатеринбургский флэшмоб формой "тихого протеста". "Скорее всего, началось как шутка, а потом превратилось в протест после коммунального коллапса, вызванного снегопадами, - пишет Архипова. - "Иронический протест", то самое желание показать фигу в кармане всегда найдет выход".