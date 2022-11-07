Годы с 2015 по 2022 станут самыми тёплыми в истории наблюдений

Последние восемь лет ожидаются самыми тёплыми годами за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщается в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата, выпущенного накануне 27-й конференции ООН по изменению климата.

Согласно докладу ВМО, по итогам 2022 года средняя температура на Земле будет примерно на 1,15 °C выше, чем средняя в доиндустриальном периоде 1850–1900 годов. При этом Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем вся планета, – особенно её арктическая часть. Из-за потепления в Арктике усиливается таяние льдов и, следовательно, ускоряется повышение глобального уровня моря.

Ледяной щит Гренландии теряет массу 26-й год подряд, в сентябре 2022 года там впервые пошёл дождь, а не снег. Альпийские ледники за год потеряли в среднем от трёх метров своей толщины. Ледники в Швейцарии с 2001 года сократились более чем на треть.

С января 2021 года уровень моря повысился примерно на пять миллиметров. При этом скорость его повышения удвоилась с 1993 года. "Хотя мы по-прежнему говорим о миллиметрах в год, за столетие наберётся до одного метра", – прогнозирует генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. По его словам, такой рост угрожает миллионам жителей прибрежных районов.

Таалас отметил, что часто больше всех от изменения климата страдают те, кто меньше всех ответственен за его потепление. Он привёл в пример наводнение в Пакистане, в результате которого погибли уже более 1700 человек и около 7,9 миллиона были вынуждены переселиться, а также затяжную засуху на востоке Африки, из-за которой умерли миллионы людей и животных. Фотография туш жирафов, погибших от засухи в Кении, включена в подборку The Guardian, иллюстрирующую последствия глобального потепления.