Екатерину Шульман заочно приговорили к году колонии

Мировой судья в Москве заочно приговорил политолога Екатерину Шульман к одному году колонии, пишет "Медиазона". Ей также назначили трёхлетний запрет на администрирование сайтов.

Учёную признали виновной по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента". Поводом для возбуждения уголовного дела стали две публикации Шульман постов без плашки "иностранного агента" в сервисе Teletype, через который политолог оформляет свои посты.

Екатерина Шульман уехала из России в апреле 2022 года. В том же году ее внесли в реестр "иноагентов". В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара на "Эхе Москвы" и зарплаты, которую Шульман получала как преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки").

В ноябре 2025 году Росфинмониторинг Шульман внёс в реестр террористов и экстремистов по обвинению о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества как члена Антивоенного комитета России. Это организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В манифесте группы указано, что ее цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский. Участники Антивоенного комитета, в том числе и Шульман, сейчас живут за границей.