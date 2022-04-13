Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Экипаж флагмана российского Черноморского флота эвакуирован после атаки Украины

Экипаж флагмана российского Черноморского флота, ракетного крейсера "Москва", эвакуирован после детонации боезапаса в результате пожара. Украинские власти сообщили, что корабль поражён крылатыми ракетами.

Об эвакуации экипажа сообщили ночью российские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны России. В ведомстве заявили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого "устанавливаются". О числе пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Масим Марченко заявил, что крейсер был успешно атакован украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Эту информацию подтвердили "Украинской правде" анонимные источники в разведке страны.

Штатная численность экипажа "Москвы", по разным данным, составляет от 510 до 758 человек. Полная эвакуация может означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет потоплен.

  • "Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", построен на верфи в Николаеве, спущен на воду в 1979 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.
  • Водоизмещение корабля — 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Предполагалось, что он способен развивать скорость до 34 узлов. Основным ударным вооружением "Москвы" служили 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG