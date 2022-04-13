Экипаж флагмана российского Черноморского флота эвакуирован после атаки Украины

Экипаж флагмана российского Черноморского флота, ракетного крейсера "Москва", эвакуирован после детонации боезапаса в результате пожара. Украинские власти сообщили, что корабль поражён крылатыми ракетами.

Об эвакуации экипажа сообщили ночью российские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны России. В ведомстве заявили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого "устанавливаются". О числе пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Масим Марченко заявил, что крейсер был успешно атакован украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Эту информацию подтвердили "Украинской правде" анонимные источники в разведке страны.

Штатная численность экипажа "Москвы", по разным данным, составляет от 510 до 758 человек. Полная эвакуация может означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет потоплен.

"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", построен на верфи в Николаеве, спущен на воду в 1979 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.

Водоизмещение корабля — 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Предполагалось, что он способен развивать скорость до 34 узлов. Основным ударным вооружением "Москвы" служили 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

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