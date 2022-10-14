Экоактивистки облили картину Ван Гога супом из-за нефтяного кризиса

Активистки движения Just Stop Oil, выступающего против ископаемого топлива, облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее.

Картина защищена стеклом, что учли экоактивистки, планируя свою акцию. Сообщается, что полотно не пострадало.

Затем 21-летняя Фиби Пламмер и 20-летняя Анна Холланд приклеили себя к стене под картиной. Девушки призвали зрителей перфоманса задуматься о нефтяном кризисе и ценах на топливо, из-за которых "миллионы холодных и голодных семей даже не могут позволить себе разогреть банку супа".

После инцидента сотрудники Национальной галереи вывели всех посетителей из зала.