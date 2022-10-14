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Экоактивистки облили картину Ван Гога супом из-за нефтяного кризиса

Другая картина Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Амстердаме

Активистки движения Just Stop Oil, выступающего против ископаемого топлива, облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее.

Картина защищена стеклом, что учли экоактивистки, планируя свою акцию. Сообщается, что полотно не пострадало.

Затем 21-летняя Фиби Пламмер и 20-летняя Анна Холланд приклеили себя к стене под картиной. Девушки призвали зрителей перфоманса задуматься о нефтяном кризисе и ценах на топливо, из-за которых "миллионы холодных и голодных семей даже не могут позволить себе разогреть банку супа".

После инцидента сотрудники Национальной галереи вывели всех посетителей из зала.

  • В течение последних двух недель движение Just Stop Oil устраивало сидячие акции протеста на дорогах в центре Лондона.
  • Нидерландский художник Винсент Ван Гог написал картину "Подсолнухи" в 1888 году, находясь в Франции. В этой серии семь полотен, на каждом из которых изображён букет подсолнухов в вазе. Одна из картин была уничтожена в годы Второй мировой войны.

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