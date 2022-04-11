Экологи из РФ просят признать Greenpeace и WWF "иноагентами"

Российское экологическое общество (РЭО) просит министерство юстиции России проверить организации Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет соответствия статусу "иностранного агента". В РЭО считают, что эти НКО формируют отрицательное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы, пишут "Ведомости".

По словам главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, речь идёт об отношении этих организаций к крупным инфраструктурным проектам и якобы необоснованных утверждениях, что такие проекты представляют угрозу населению и биоразнообразию.

Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что инициатива РЭО связана с желанием "ослабить давление экологических НКО".

Как объяснил "Ведомостям" юрист Алексей Добрынин, статус иноагента могут получить только российские НКО. Он отметил, что ранее Минюст России уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.

Ведомство пока не прокомментировало ситуацию.