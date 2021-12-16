Госдума не стала запрещать отлов китов для океанариумов

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, регулирующее вылов морских млекопитающих. Экологи сообщили Сибирь.Реалии, что нововведения не запрещают лов косаток и белух для российских и зарубежный океанариумов.

Поправки устанавливают запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а для океанариумов их ловят в "учебных и культурно-просветительских целях", которые по-прежнему не запрещены. Поправки на запрет лова в том числе в учебных и культурных целях, которые депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила к этому законопроекту, её коллеги не стали рассматривать. В итоге закон запретил промышленное рыболовство, которое в России и так не ведется уже больше 40 лет.

Глава общественного движения "Эковахта Сахалин" Дмитрий Лисицын считает, что на судьбу морских млекопитающих не влияют также временные запреты, например, спецпостановление правительства, до марта запретившее вывоз за рубеж дельфинов, китов и морских свиней. Этот запрет не распространяется на членов Евразийского экономического сообщества.

"То есть сейчас ничто не мешает на законных основаниях выловить дельфина, перевезти его в Казахстан, а оттуда уже, например, в Китай. На сегодня у нас практически слили вопрос запрета вывоза за рубеж китообразных. Принятый закон – дымовая завеса "зеленого" цвета, организованная по двум причинам: из-за необходимости отчитаться по поручению Путина усовершенствовать закон, и, вторая, – пиар", – считает Лисицын.

После принятия закона группа депутатов во главе со Светланой Бессараб внесла в Госдуму новый законопроект, в котором запрещается отлов косаток и других китообразных именно в "учебных и культурно-просветительских целях".