Госдума не стала запрещать отлов китов для океанариумов

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, регулирующее вылов морских млекопитающих. Экологи сообщили Сибирь.Реалии, что нововведения не запрещают лов косаток и белух для российских и зарубежный океанариумов.
Поправки устанавливают запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а для океанариумов их ловят в "учебных и культурно-просветительских целях", которые по-прежнему не запрещены. Поправки на запрет лова в том числе в учебных и культурных целях, которые депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила к этому законопроекту, её коллеги не стали рассматривать. В итоге закон запретил промышленное рыболовство, которое в России и так не ведется уже больше 40 лет.
Глава общественного движения "Эковахта Сахалин" Дмитрий Лисицын считает, что на судьбу морских млекопитающих не влияют также временные запреты, например, спецпостановление правительства, до марта запретившее вывоз за рубеж дельфинов, китов и морских свиней. Этот запрет не распространяется на членов Евразийского экономического сообщества.
"То есть сейчас ничто не мешает на законных основаниях выловить дельфина, перевезти его в Казахстан, а оттуда уже, например, в Китай. На сегодня у нас практически слили вопрос запрета вывоза за рубеж китообразных. Принятый закон – дымовая завеса "зеленого" цвета, организованная по двум причинам: из-за необходимости отчитаться по поручению Путина усовершенствовать закон, и, вторая, – пиар", – считает Лисицын.
После принятия закона группа депутатов во главе со Светланой Бессараб внесла в Госдуму новый законопроект, в котором запрещается отлов косаток и других китообразных именно в "учебных и культурно-просветительских целях".
- В бухте Средняя Приморского края с осени 2018 года по лето 2019 года содержались 11 косаток и 90 белух. По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 миллиона до 15 миллионов долларов.
- За выпуск морских млекопитающих выступили учёные, активисты, политические деятели и известные люди со всего мира. Суды в Приморье оштрафовали четыре компании, которые отловили косаток и белух, на общую сумму в 150,2 миллиона рублей. Но в том же 2019 году эти компании заработали на выпуске косаток и белух в дикую природу, получив госконтракты вдвое выше суммы штрафов – на общую сумму в 361 миллион рублей.
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