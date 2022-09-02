Экологи обратились к Путину из-за дела сотрудников Кроноцкого заповедника

К президенту России Владимиру Путину обратились 63 экологические некоммерческие организации с просьбой поручить генпрокурору и председателю Следственного комитета разобраться в уголовном деле сотрудников Кроноцкого государственного заповедника. Об этом сообщает интернет-ресурс Activatica.

В обращении говорится, что обвинение в отношении сотрудников заповедника построено на выборочных показаниях свидетелей, которые на суде не подтвердили их причастность к хищениям денежных средств. Экологи считают, что в деле осталось много существенных противоречий, которые не были устранены судом.

В июле суд в Петропавловске-Камчатском признал четверых сотрудников Кроноцкого заповедника виновными в многомиллионных растратах и приговорил к реальным срокам лишения свободы. Заместителя директора по финансовому и правовому обеспечению Оксану Терехову приговорили к 5,5 годам колонии, начальника научного отдела Дарью Паничеву – к 4,5 годам, заместителя директора заповедника по науке и познавательному туризму Романа Корчигина – к 5 годам, бывшего заместителя директора по общим вопросам Николая Позднякова – к 3 годам. Приговор умершему в 2016 году директору заповедника Тихону Шпиленку пока не вынесен. Проходивший по этому же делу предприниматель Руслан Ошуров получил 8 лет колонии. С подсудимых также решено взыскать по иску прокурора 454,6 миллиона рублей и 16,8 миллиона рублей по иску Минприроды России.

По версии следствия, осуждённые действовали в составе организованной группы под руководством бывшего директора Кроноцкого государственного заповедника. В 2015 и 2016 годах они через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника 454,6 миллиона рублей. Для получения преступных доходов они якобы создали видимость утилизации коммерческой фирмой отходов. Также следствие утверждает, что бывший директор заповедника и двое его подчиненных похитили 16,8 миллиона рублей, купив по завышенной цене для нужд заповедника катер, который до сделки фактически находился в распоряжении учреждения.

Известно, что одна из осуждённых – Дарья Паничева – выступала против строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкой и собирала научные обоснования, которые могли бы помешать стройке.

В декабре 2018 года в Министерстве природы России прошел круглый стол, где обсуждались перспективы строительства рыбоходного канала на Кроноцкой. В этом совещании принимали участие представители компании "Роквелл капитал", учредителем которой является Глеб Франк. По сведениям из открытых источников, он является совладельцем и председателем совета директоров Русской рыбопромышленной компании и еще ряда рыбных компаний, а также зятем "друга Путина" и миллиардера Геннадия Тимченко и сыном Сергея Франка, бывшего министра транспорта России.