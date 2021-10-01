Экологи из Комитета спасения Печоры провели независимое расследование о последствиях нефтеразлива на реке Колве, который произошел в мае 2021 года. Они обнаружили, что нефтепродукты находятся в 400 километрах от места аварии, а берега рек не очищены от нефти.

Как сообщает Север.Реалии, в августе активисты организовали экспедицию по рекам Уса и Печора, чтобы оценить масштабы аварии. Всего они проплыли 300 километров и посетили 15 населенных пунктов. Экологи собрали показания очевидцев, взяли пробы воды, почвы и отложений на дне рек.

На берегах рек они увидели растения, которые были загрязнены темно-коричневой маслянистой жидкостью с запахом нефти, а также сгустки нефти на почве. На поверхности одной из проток реки Печоры они заметили радужную пленку шириной до 5 метров.

Взятые пробы воды в нескольких местах показали, что концентрация нефти в ней не превысила норму, но и не равна нулю. По словам Иванова, в пробах донных отложений рек повышена концентрация марганца, а в пробах почв — меди. Участники экспедиции передадут анализы специалистам для более точного анализа.

Экологи также нашли следы нефтезагрязнений в устье реки Чаркаю, в 393 километрах от места аварии. Активисты не увидели следов очистки берегов от загрязнения. По словам местных жителей, во время весеннего половодья в реках был низкий уровень воды и это спасло местные пастбища и луга от загрязнения.