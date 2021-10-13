Активисты экологического движения "Гринпис" во вторник устроили акцию протеста перед штаб-квартирой французской государственной ядерной компаний Orano около Парижа. Они потребовали не вывозить переработанный уран в Россию. Об этом сообщает "Голос Америки".

Организация призвала министерство окружающей среды Франции переклассифицировать переработанный уран из топлива в отходы и организовать его долгосрочное хранение во Франции, а не отправлять запасы в Сибирь для обогащения.

Экоактивисты в защитных костюмах сели рядом с пустыми контейнерами для радиоактивных отходов, демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Россия – не мусорный бак" и "Ядерная энергетика – не зелёная".

Orano планирует ввезти в Россию более тысячи тонн переработанного на атомных электростанциях урана. Российская госкорпорация "Ростатом" планирует повторно обогатить его и вновь использовать в энергетике, сообщал ранее томский телеканал ТВ2.

Повторное обогащение топлива запланировано на предприятии "Росатома" в закрытом городе Северск рядом с Томском. В госкорпорации заявляют, что их технологии позволяют эффективно использовать отработанное топливо повторно, что делает переработку топлива экономически выгодной и безопасной.