Экопроект "Земля касается каждого" прекращает работу

Экологический проект "Земля касается каждого" объявил на своем сайте об отмене всех регулярных пожертвований.

Накануне 15 мая Минюст России включил в реестр "иностранных агентов" ассоциацию "Охрана природы" – учредителя проекта "Земля касается каждого". "Мы не согласны с этим решением, а выдвинутые обвинения считаем безосновательными. Увы, законодательство об "иноагентах" стало настолько жестким, что после присвоения такого статуса оно фактически останавливает нашу работу", – пишут экологи на сайте проекта.

В Минюсте объяснили признание организации "иностранным агентом" тем, что она якобы "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды <...> предпринимала попытки по оказанию влияния на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов".

Проект "Земля касается каждого" был одной из организаций, выступивших против поправок в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", разрешающих капитальное строительство в заповедниках и национальных парках и позволяющих сужать их границы. Именно эту деятельность экологи назвали одной возможных причин включения организации в реестр "иноагентов".

"Земля касается каждого" была одной из первых экологических инициатив, участники которой выехали на место катастрофы в Черном море в декабре 2024 года.

"Наши сотрудники провели месяцы в Краснодарском крае, чтобы помогать волонтерам очищать пляжи, спасать пострадавших птиц, финансово поддерживать ветврачей из других регионов и местный штаб по спасению моря. Эксперты, оставшиеся в офисе, проводили большую работу по анализу законодательства. В итоге им удалось сформулировать меры по оперативной ликвидации последствий аварии и предупреждению аналогичных катастроф в будущем. Целый ряд из наших предложений власти взяли в работу", – пишут участники проекта.