Экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо осудили на 8,5 лет колонии

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор бывшему директору департамента управления имуществом Минкультуры Борису Мазо, которого обвиняли в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство корпусов Эрмитажа.

Как говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов, суд назначил Мазо наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей. По совокупности приговоров он проведет в колонии общего режима 8,5 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Мазо не признал вину и ранее возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Бывшего чиновника обвиняли в мошенничестве в составе организованной группы на сумму 450 миллионов рублей при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. По этому же делу проходил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

В 2017 году суд приговорил Мазо и Пирумова к лишению свободы по так называемому делу реставраторов – о хищении более 160 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию культурных объектов. Мазо тогда освободили из-под стражи, так как он отбыл назначенный срок в СИЗО. После этого он выехал за границу, но летом 2018 года был объявлен в розыск по новому делу, связанному со строительством корпусов для Эрмитажа.

Уголовное дело против Мазо также было возбуждено в Испании – там его подозревали в отмывании денег, в частности в приобретении в курортном городе Марбелья особняка за 4 миллиона евро на средства, которые могли быть получены незаконным путём.

В 2019 году Мазо был задержан в Австрии, откуда его экстрадировали в Россию.