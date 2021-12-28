Экс-депутат от "Яблока" подал в суд на журналистку за текст о домогательствах

К журналистке Римме Поляк, которая регулярно пишет для издания Republic (признано в России СМИ-"иноагентом"), обратился московский следователь. Основанием стало заявление члена партии "Яблоко" и доктора филологии Александра Кобринского из-за статьи, вышедшей о нём в июне. Об этом сообщил главный редактор Republic Дмитрий Колезев.

Поляк писала текст на основе материала "Блистательный профессор" в издании "Холод". Он вышел в ноябре 2020 года и в нём утверждалось, что Кобринский во времена преподавания в петербургских университетах принуждал студенток к сексу. В партии тогда разразился скандал. Поляк анализировала, как "Яблоко" реагирует на публикацию.

Кобринский все обвинения отверг, подал в суд на автора "Холода" Софьи Вольяновой иск на 300 тысяч рублей и выиграл его. В издании тогда сообщали, что преподаватель не отрицал связи со студентками, а причиной иска стало описание в статье эпизодов насилия.

Позднее также выяснилось, что бывший преподаватель также обратился в полицию с заявлением на Поляк. По словам Колезева, журналистка и следователь переговорили по телефону. О дате возможной очной встречи главред Republic не сообщил.

Александр Кобриннский - оппозиционный депутат Законодательного собрания Санкт-Петебрурга 2011-2016 годов. В 2020 году "Яблоко" выдвигало его кандидатом на дополнительных выборах в Законодательное собрание, но они были отменены из-за пандемии коронавируса.