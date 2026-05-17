Экс-депутата из Йошкар-Олы оштрафовали после цитирования Идель.Реалии

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал на пять тысяч рублей бывшего депутата городского собрания Антона Соколова по протоколу об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Решение было вынесено 4 мая, на него обратила внимание "Медиазона".
Соколову вменили в качестве нарушеия публикацию в Telegram от 16 февраля и связь с корпорацией Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
В этот день бывший депутат опубликовал в своем телеграм-канале текст новости с сайта Идель.Реалии (региональный проект Радио Свобода) о приговоре 45-летнему активисту Сергею Мамаеву по делу об участии в штабе Алексея Навального.
Ранее Соколова уже штрафовали на пять тысяч рублей после интервью телеканалу "Дождь", в котором он рассказал о своей работе в транспортной скорой помощи в Германии.
После нападения России на Украину Антон Соколов, будучи депутатом горсобрания Йошкар-Олы, подписал обращение против войны. В 2023 году он уехал из России. В январе 2024 года российский Минюст объявил Соколова "иностранным агентом".
- Статья Административного кодекса об участии в деятельности нежелательной организации предусматривает штраф до 15 тысяч рублей для физических лиц. После вступления в силу двух решений суда по административным делам правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.