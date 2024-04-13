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Экс-дипломату США дали 15 лет за многолетний шпионаж в пользу Кубы

Виктор Мануэль Роча (архивное фото)
Виктор Мануэль Роча (архивное фото)

Суд в США приговорил бывшего американского дипломата Виктора Мануэля Рочу к 15 годам лишения свободы за многолетний шпионаж в пользу Кубы.

По версии прокуратуры, Роча, которому сейчас 73 года, на протяжении более сорока лет тайно помогал коммунистической партии Кубы собирать разведданные против Вашингтона. Делал он это в том числе во время своей работы в Госдепартаменте США с 1981 по 2002 год – и даже когда один год был членом Совета национальной безопасности Белого дома.

Обвинения Роче были предъявлены в декабре 2023 года. На последнем заседании вчера, 12 апреля, он признал вину в рамках судебной сделки. Согласно уговору, Роча должен раскрыть подробности своего сотрудничества с кубинской разведкой. Однако американские чиновники не рассчитывают, что узнают весь масштаб шпионажа Рочи на Гавану.

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