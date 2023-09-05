Власти Кубы раскрыли сеть вербовки кубинцев в России на войну в Украине

Власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой принуждали кубинских граждан воевать на стороне России в Украине. Об этом сообщило министерство иностранных дел Кубы.

По данным МВД Кубы, торговцы людьми действовали из России. Схема по привлечению в российские вооружённые силы затрагивала как кубинцев, которые живут в России, так и тех, кто был на Кубе.

"Враги Кубы пытаются очернить имидж страны и представить ее соучастницей действий", которые Гавана решительно отвергает. Куба не принимает участия в конфликте в Украине и осуждает наёмничество, подчёркивается в сообщении.

Власти примут решительные меры против тех, кто вербует или нанимает кубинцев, чтобы те "поднимали оружие против какой-либо страны", заявили в министерстве иностранных дел Кубы.

Российские власти это заявление пока не комментировали.

В конце мая газета "Рязанские ведомости" сообщала о том, как несколько кубинских граждан из Рязани подписали контракты с Минобороны России и отправились воевать в Украину.

Связано ли это сообщение с заявлением МИД Кубы – неизвестно.

Так называемая частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре прошлого года. По официальным данным, призвали более 300 тысяч человек. Сейчас активный призыв по мобилизации не ведётся, однако указ о ней не отменён.