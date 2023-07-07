Экс-директор"Листвяжной", где погиб 51 человек, получил два года колонии

Бывшего директора кузбасской шахты "Листвяжная" Сергея Махракова, где в ноябре 2021 года в результате взрыва погиб 51 человек, приговорили к двум годам колонии. Об этом сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.

Его признали виновным в даче взяток сотрудникам Ростехнадзора. Суд установил, что бывший директор шахты давал инспекторам Ростехнадзора взятку углём. Взамен он требовал, чтобы сотрудники ведомства не проводили проверки либо не замечали нарушений на шахте.

Махраков не признал вину.

Помимо Махракова по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» обвиняются 16 человек, в том числе сотрудники Ростехнадзора. Их уголовные дела ещё рассматриваются в суде.