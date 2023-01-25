Экс-директора "Красного факела" подозревают в растрате из-за выплат сыну

Бывший директор новосибирского театра "Красный факел" Александр Кулябин, задержанный 24 января по делу о растрате, подозревается в незаконных выплатах надбавок к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером и покинул его из-за антивоенной позиции. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с материалами уголовного дела.

По версии следствия, сумма дополнительных выплат за несколько лет составила около одного миллиона 800 тысяч рублей. После того как эти факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств "Красного факела", пишет газета.

О том, что Александр Кулябин задержан по уголовному делу о растрате стало известно 24 января. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы. Тимофей Кулябин к опубликованной в соцсетях информации об уголовном деле в отношении отца разместил стихотворение "Инструмент" Варлама Шаламова, писавшего о сталинских лагерях. 26 января Александру Кулябину изберут меру пресечения.