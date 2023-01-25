Экс-директора "Красного факела" подозревают в растрате из-за выплат сыну

Бывший директор новосибирского театра "Красный факел" Александр Кулябин, задержанный 24 января по делу о растрате, подозревается в незаконных выплатах надбавок к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером и покинул его из-за антивоенной позиции. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с материалами уголовного дела.
По версии следствия, сумма дополнительных выплат за несколько лет составила около одного миллиона 800 тысяч рублей. После того как эти факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб региональному министерству культуры за счет средств "Красного факела", пишет газета.
О том, что Александр Кулябин задержан по уголовному делу о растрате стало известно 24 января. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы. Тимофей Кулябин к опубликованной в соцсетях информации об уголовном деле в отношении отца разместил стихотворение "Инструмент" Варлама Шаламова, писавшего о сталинских лагерях. 26 января Александру Кулябину изберут меру пресечения.
- 23 декабря 2022 года Александр Кулябин был уволен с должности директора театра "Красный Факел", который он возглавлял 23 года. Это произошло после того, как его сын Тимофей в интервью радиостанции "Народная волна Чикаго" в очередной раз негативно отозвался о войне в Украине, развязанной Россией.
- 21 декабря "Красный факел" отменил январские и февральские показы спектаклей "Онегин" и "Дикая утка" Тимофея Кулябина. Кулябин-младший в апреле покинул театр, как утверждалось, "по собственному желанию" и уехал в Германию. В сентябре состоялась премьера его спектакля "Платонов" в Берлине. В мае Большой театр отменил показы оперы "Дон Паскуале" в постановке Кулябина.
- Тимофей Кулябин – один из известных театральных режиссеров в России. Его спектакли "Три сестры", "Онегин" и "Дети солнца" получали главную российскую театральную премию "Золотая маска". С 2015 по 2022 год он был главным режиссером в театре "Красный факел".
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