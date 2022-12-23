В Новосибирске уволили директора театра – его сын против войны

В Новосибирске с поста директора государственного театра "Красный факел" уволили Александра Кулябина. Ранее в театре отменили спектакли его сына – режиссёра Тимофея Кулябина. Об этом сообщают Сибирь.Реалии.

Кулябин возглавлял "Красный факел" с 1999 года. В пресс-службе театра пояснили, что его уволили по решению Министерства культуры Новосибирской области. Причины увольнения не называются.

Его сын Тимофей Кулябин был в "Красном факеле" главным режиссёром с 2015 года. После российского вторжения в Украину он публично критиковал президента России Владимира Путина и выступал против войны. В апреле 2022 года Кулябин-младший уволился из театра "по собственному желанию" и уехал в Германию. В сентябре состоялась премьера его спектакля "Платонов" в Берлине.

В мае Большой театр снял с репертуара оперу Кулябина "Дон Паскуале". В декабре, незадолго до увольнения его отца, в "Красном факеле" отменили зимние показы его спектаклей "по техническим причинам". Остальные постановки Тимофея Кулябина перенесли в архив и убрали из них его имя.