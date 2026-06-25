Экс-директора Popcorn Books приговорили к четырём годам условно

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора по продажам издательства Popcorn Books Павла Иванова к четырём годам лишения свободы условно по делу о вовлечении в экстремистскую деятельность. Об этом сообщает "Медиазона".

Дело рассмотрели за один день, поскольку Иванов признал вину, заключил соглашение со следствием и дал показания на других обвиняемых – сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum, а также компании "Эксмо", купившей эти издательства.

По данным "Медиазоны", подсудимый также сообщил, что раскаивается и готов помочь следствию в поиске подозреваемых, находящихся за пределами России.

Иванова, а также его коллег Дмитрия Протопопова и Артёма Вахляева задержали в мае 2025 года. По версии следствия, после решения Верховного суда о признании несуществующего "международного движения ЛГБТ" экстремистским они продолжали распространять книги, содержащие ЛГБТ-тематику, в том числе среди несовершеннолетних.

В апреле 2026 года по этому же делу задержали и допросили гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева и ещё троих топ-менеджеров издательства. По данным ТАСС, основанием стали показания сотрудников Popcorn Books. После допросов их отпустили под обязательство о явке.

Издательство Popcorn Books прекратило работу в январе 2026 года. В 2021 году оно выпустило роман "Лето в пионерском галстуке" об отношениях подростка с вожатым в летнем лагере. После признания "международного движения ЛГБТ" экстремистским книга была фактически запрещена в России, а её авторы – Елена Малисова и Катерина Сильванова – получили статус "иноагентов".