Суд смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам Popcorn Books

Замоскворецкий районный суд Москвы смягчил меру пресечения троим бывшим сотрудникам издательства Popcorn Books. Об этом во вторник пишет "Медиазона", отмечая, что информацию издание обнаружило в базе суда.

В публикации говорится об изменении меры пресечения Артему Вахляеву, Павлу Иванову и Дмитрию Протопопову. Им назначили запрет определенных действия. Ранее все трое находились под домашним арестом по обвинению в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней.

Следствие ранее заявляло, что обвиняемые "из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории России". В материалах дела говорится, что сотрудники издательства Popcorn Books, а также издательства Individuum распространили более 900 экземпляров десяти книг, которые "формируют «ЛГБТ-идеологию»".

В апреле нынешнего года агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах передало, что Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием. Тогда же стало известно про дело "о распространении ЛГБТ-литературы" против издательства "Эксмо", в состав которого входило Popcorn Books, отмечает "Медиазона".

В январе издательство Popcorn Books, ранее перешедшее под контроль "Эксмо", объявило о прекращении работы. В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", посвящённый гомосексуальным отношениям и ставший одной из самых обсуждаемых книг в России последних лет. Роман был де-факто запрещён в России, а его авторы признаны "иностранными агентами".

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал "экстремистским" несуществующее "Международное движение ЛГБТ". Впоследствии в разных регионах неоднократно возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме. Экстремистскими признали несколько общественных организаций.





