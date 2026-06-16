Экс-глава ФСБ переложил вину за гибель заложников "Норд-Оста" на МЧС

Бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев переложил ответственность за гибель заложников во время штурма захваченного террористами театрального центра на "Дубровке" на спасательные службы. Об этом он заявил в интервью "Российской газете". На высказывание Патрушева обратило внимание "Агентство".

По словам Патрушева, подразделения ФСБ работали "профессионально", а у других служб "не было слаженности".

"Дело в том, что после уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям", - заявил Патрушев.

В 2002 году главой МЧС был Сергей Шойгу. Патрушев добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует "эффективнее и профессиональнее". В 2024 году Шойгу отправили в отставку с поста министра обороны и назначили секретарем Совета Безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей министерства обороны, работавших при Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией.