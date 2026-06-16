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Экс-глава ФСБ переложил вину за гибель заложников "Норд-Оста" на МЧС

Николай Патрушев и Сергей Шойгу
Николай Патрушев и Сергей Шойгу

Бывший директор ФСБ, помощник президента России Николай Патрушев переложил ответственность за гибель заложников во время штурма захваченного террористами театрального центра на "Дубровке" на спасательные службы. Об этом он заявил в интервью "Российской газете". На высказывание Патрушева обратило внимание "Агентство".

По словам Патрушева, подразделения ФСБ работали "профессионально", а у других служб "не было слаженности".

"Дело в том, что после уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям", - заявил Патрушев.

В 2002 году главой МЧС был Сергей Шойгу. Патрушев добавил, что сейчас МЧС под руководством Александра Куренкова действует "эффективнее и профессиональнее". В 2024 году Шойгу отправили в отставку с поста министра обороны и назначили секретарем Совета Безопасности России. В отношении ряда высокопоставленных руководителей министерства обороны, работавших при Шойгу, возбудили уголовные дела, связанные с коррупцией.

  • 23 октября 2022 года группа террористов захватила более 900 заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" и удерживала их в течение трех дней. Террористы заминировали зал и потребовали вывести федеральные войска из Чечни под угрозой расправы над артистами, зрителями и работниками Театрального центра.
  • Спустя трое суток ФСБ начала штурм, применяя к находившимся внутри людям нервно-паралитический газ, состав которого долго не раскрывался. В результате штурма погибли 174 человека.
  • В 2011 году ЕСПЧ постановил, что российские власти недолжным образом спланировали и провели спасательную операцию, что нарушило право людей на жизнь, а затем – на справедливое судебное разбирательство.
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