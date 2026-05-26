Суд в Москве изъял имущество приближённого Шойгу Цаликова

Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество и средства бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова и членов его семьи общей стоимостью 5,5 млрд рублей. Об этом сообщили "Осторожно, новости".

Среди изъятых активов – помещения в бизнес-центре Sugar Factory на Земляном Валу, участок в Домодедово, а также объекты в Хамовниках и Мещанском районе Москвы.

Помимо Руслана Цаликова, ответчиками по делу стали его сыновья Даниэл и Заур Цаликовы, дочери Елизавета Гогичаева и Юлия Гогаева, их супруги Чермен Гогичаев и Георгий Гогаев и компании "Сандора", "Тектум" и "Доминус Зед". Совладельцами последних двух фирм, заявили в надзорном органе, были дети Цаликова. За время работы их отца в Минобороны они купили дорогую недвижимость в Москве и Подмосковье.

В Генпрокуратуре утверждают, что стоимость активов, указанных в иске, "многократно превышает" официальные доходы семьи Цаликова, а после назначения на пост замминистра обороны в 2012 году он "решил использовать свои полномочия" для "личного обогащения".

Руслана Цаликова называли одним из приближённых бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Он занимал должность первого заместителя министра обороны с 2015 года и покинул ее в июне 2024, вскоре после того, как в отставку был отправлен Шойгу. После отставки Цаликов был избран депутатом Верховного хурала Тувы, однако не стал членом Совета Федерации, несмотря на сообщения о том, что это планировалось.

В начале марта 2026 года его задержали - как и ряд других высокопоставленных руководителей министерства при Шойгу. Уголовное дело было возбуждено по ряду статей, в том числе о создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств, легализации преступных доходов и взяточничестве.

Судебный процесс по обращению имущества Цаликова в доход государства проходил в закрытом режиме. "Осторожно, новости" отметили, что государственные медиа полностью проигнорировали решение суда.