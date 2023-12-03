Экс-глава МИД ФРГ Йошка Фишер: Европе необходимо ядерное оружие

Бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Йошка Фишер в интервью Die Zeit заявил, что Европе необходимо наращивать свой оборонный потенциал, в том числе в области ядерного оружия. По его мнению, главной силой, которой Евросоюз будет противостоять в ближайшее время, является Россия.

"Пока у нас есть соседняя Россия, которая следует имперской идеологии [президента России Владимира] Путина, мы не можем обойтись без сдерживания этой России", - сказал Фишер.

Экс-министр высказался против того, чтобы ядерным оружием обзавелась именно Германия, но считает, что ядерный потенциал должна наращивать Европа в целом. На данный момент ядерным оружием в европейском регионе обладают Франция и Великобритания, напоминает Die Zeit.

Фишер принадлежит к партии "Зелёных", которая в 1980-х годах активно выступала за ядерное разоружение. На вопрос журналистов, как его позиция соотносится с позицией партии, политик ответил: "Мир изменился. Путин занимается ядерным шантажом. Я надеюсь, что Европа и США продолжат сотрудничать - но как быть, если Дональд Трамп будет переизбран? Учитывая этот сценарий, Европа должна задать себе серьёзный вопрос".

Кроме того, Фишер подчеркнул необходимость развивать и обычные вооружения. "Это урок, который преподаёт нам Украина, - сказал он. - Украине срочно нужна эффективная противовоздушная оборона. И нам, Европе, срочно нужна эффективная противовоздушная оборона. Мы должны сделать это вместе. Нам также необходимо иметь возможность защищаться от киберагрессии".

Фишер расценивает нынешние проблемы политики ЕС как "тройной кризис". Первым его компонентом он считает геополитический кризис, связанный с отходом США от европейских проблем и "попыткой старых или новых европейских держав заполнить образовавшийся вакуум". Вторым - технологическую угрозу, когда политика и общество не успевают за развитием новых технологий, например, искусственного интеллекта. Третьим - климатический кризис. По мнению Фишера, эти три фактора должны стать приоритетными в политике Евросоюза на ближайшее время.

Йошка Фишер (полное имя - Йозеф Мартин Фишер) занимал пост министра иностранных дел и вице-канцлера Германии в 1998-2005 годах. Принадлежит к германской левой партии "Зелёных / Союз 90". Представителями этой партии в нынешнем кабинете министров ФРГ являются министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.

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