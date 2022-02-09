Экс-главе Роскомнадзора платят 1 млн в день за "развитие" RuTube 

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, ныне возглавляющий холдинг "Газпром-медиа" и курирующий развитие российского видеохостинга RuTube, за первые десять месяцев пребывания на новой службе заработал почти в десять раз больше, чем за восемь лет в РКН.

В 2020 году, выйдя на новую работу, Жаров стал получать более 1 миллиона рублей в день, выяснили издания "Агентство" и "Важные истории". Его общий доход за первые десять месяцев составил 299 миллионов. Кроме того, за это время Жаров стал обладателем огромной резиденции в элитном коттеджном поселке "Павлово" в Истринском районе Подмосковья. Дом главы "Газпром-медиа" в 846 квадратных метров стоит на земельном участке в 45 соток. Стоимость такой недвижимости, по оценкам СМИ, может достигать 760 миллионов рублей.

Бывший глава Роскомнадзора возглавил холдинг "Газпром-медиа", собственником которого является Газпромбанк, в марте 2020 года. В декабре холдинг приобрёл сто процентов акций российского видеохостинга RuTube, а Жаров анонсировал работу над его модернизацией с целью сделать площадку "такой же удобной", как и американскую платформу YouTube.

По данным СМИ, с тех пор "Газпром-медиа" и "Институт развития интернета", который возглавляет бывший сотрудник администрации президента России Алексей Гореславский и в наблюдательный совет которого входит первый замруководителя АП Сергей Кириенко, инвестировали в проект миллиарды рублей. В ближайшие два года ИРИ должен получить ещё 41 миллиард на создание "молодёжно-патриотического контента в интернете". Конечная цель проекта - создать альтернативу иностранному YouTube, а затем ограничить его работу в России.

Источники "Агентства" и "Важных историй" сообщили, что в прошлом году к топовым российским блогерам начали поступать предложения перейти в RuTube и публиковать свой контент там. При этом в контенте не должно быть шуток и рассуждений на религиозные и политические темы. Источники заявляют, что подавляющее большинство блогеров отказались от сотрудничества и называют проект по "развитию" RuTube, несмотря на внушительные финансовые вливания, "провальным".

В августе 2021 года издание "Важные истории" было признано российскими властями "СМИ-иностранным агентом".