Экс-главе Сахалина Хорошавину дали 15 лет по второму делу о взятках

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора региона Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток. Об этом сообщает "Сах.ком".
По версии следствия и суда, потенциальные кандидаты в Южно-Сахалинскую городскую думу в ходе компании 2014 года от "Единой России" передавали Хорошавину от двух до десяти миллионов рублей через чиновников городской администрации. В обмен им обещали победу на выборах. Всего удалось собрать более 100 миллионов рублей.
Суд также назначил Хорошавину штраф в размере 500 миллионов рублей. Бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин получил 9 лет колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Ранее сообщалось, что Александр Хорошавин не признает вину.
- Хорошавин отбывает 13-летний срок с 2018 года, когда суд признал его виновным в получении взяток и легализации преступных доходов. Бывшего губернатора обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей и лишили государственных наград. По решению суда у Хорошавина и его семьи изъяли имущество на один миллиард рублей. Хорошавин вину не признал.
- В начале марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Хорошавину 5 100 евро. Суд в Страсбурге постановил, что российские власти нарушили статью Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, запрещающую чрезмерную продолжительность предварительного заключения.
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