Экс-главе Сахалина Хорошавину дали 15 лет по второму делу о взятках

Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего губернатора региона Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток. Об этом сообщает "Сах.ком".

По версии следствия и суда, потенциальные кандидаты в Южно-Сахалинскую городскую думу в ходе компании 2014 года от "Единой России" передавали Хорошавину от двух до десяти миллионов рублей через чиновников городской администрации. В обмен им обещали победу на выборах. Всего удалось собрать более 100 миллионов рублей.

Суд также назначил Хорошавину штраф в размере 500 миллионов рублей. Бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин получил 9 лет колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Ранее сообщалось, что Александр Хорошавин не признает вину.