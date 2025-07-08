Экс-главу штаба Надеждина Дмитрия Кисиева лишили гражданства РФ

Бывшего главу штаба Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева лишили российского гражданства. Об этом он сообщил во вторник в своём телеграм-канале. Кисиев опубликовал заключение ФСБ, в котором говорится, что решение было принято из-за "действий, создающих угрозу национальной безопасности России".

По словам политтехнолога, это заключение ему вручили после того, как он был задержан на улице в Томске, когда шёл на тренировку.

"Не могу не заметить, что решение это приняли сейчас, когда я активно планирую кампанию в Госдуму, встречаюсь с людьми, обсуждаю планы, ищу кандидатов. Так что очевидно, что это политическое решение", - написал Кисиев, добавив, что намерен обжаловать решение ФСБ.

Дмитрий Кисиев возглавлял федеральный штаб Бориса Надеждина на президентских выборах в 2024 году. В последние месяцы он фактически стал политтехнологом партии "Новые люди" и продолжил сотрудничество с Надеждиным, отмечает SOTA.

Дмитрий Кисиев получил российское гражданство в 2014 году как житель аннексированного Крыма.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отбирать приобретенное гражданство за "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности". Лишенные гражданства могут вновь попросить о приеме в гражданство, но не ранее, чем через три года.