Выборы президента России: задержания, урны заливают зелёнкой

В России продолжается голосование на выборах президента. Оно началось 15 марта и завершится основным днём выборов в воскресенье, 17 марта.

Выборы проходят на фоне войны в Украине. Действующий президент Владимир Путин баллотируется на пятый срок, кандидатов, выступавших против войны, власти не зарегистрировали.

Сообщается о нескольких случаях, когда в избирательные урны вылили зелёнку или подобное красящее вещество.

В Москве избирательница вылила зелёнку в урну для бюллетеней. Женщина задержана, против неё возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, сообщает столичный СК. Аналогичные случаи произошли в Борисоглебске Воронежской области, в Ростове и Карачаево-Черкесии. ЦИК призвала "усилить охрану" урн.

Издание "База" публикует видео, на котором женщина поджигает будку для голосования. Она задержана. Утверждается, что это произошло на одном из участков в Москве.

К 14:00 по московскому времени проголосовали уже 8,96% избирателей, в том числе на оккупированных территориях, транслирует ЦИК. В ряде регионов явка превысила 50%. В Москве с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовало уже 22% столичных избирателей. С утра в разных регионах России наблюдаются сбои в работе ДЭГ и централизованное голосование работников организаций. СМИ и телеграм-каналы сообщают о многочисленных случаях "отчёта" избирателей перед работодателями.

Как минимум в нескольких регионах власти давят на волонтёров, которые проводят экзит-полы у участков. В Ханты-Мансийске возле избирательного участка задержали Полину Змановскую, которая проводила опрос от партии "Гражданская инициатива" (от неё выдвигался единственный антивоенный кандидат Борис Надеждин). Змановскую оставили на ночь в отделе полиции. Её подозревают в подделке документов, пишет "ОВД-Инфо". О давлении на организаторов экзит-полов также сообщается из Петербурга и Казани.

Также власти предупредили о том, что могут считать нарушением закона участие в акции "Полдень против Путина" - сторонники Алексея Навального призвали людей 17 марта прийти на участки одновременно в полдень, чтобы выразить негласный протест. В Благовещенске суд арестовал на пять суток Валерию Денисович из-за видео с призывом прийти голосовать в полдень 17 марта. Об этом она сама рассказала ОВД-Инфо. Денисович признали виновной по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

ЦИК сообщила, что за выборами следят больше 333 тысяч наблюдателей. Однако в основном они направлены Владимиром Путиным и региональными общественными палатами, сообщает движение "Голос". "Новые люди" не выдали направления наблюдательским объединениям, КПРФ и ЛДПР отзывают своих наблюдателей: о подобном сообщалось из Челябинска, Иванова, Калуги и Петербурга.