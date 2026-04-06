Экс-губернатора Курской области осудили на 14 лет по делу о взятках

Суд а Курске приговорил бывшего губернатора области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима. Смирнова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Суд также оштрафовал бывшего губернатора на 400 миллионов рублей и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на десять лет. Кроме того, со Смирнова взыскали почти 21 миллион рублей в доход государства.

Прокурор просил назначить ему 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Смирнов признал вину и заключил досудебное соглашение, хотя ранее заявлял о своей невиновности. В последнем слове экс-губернатор заявил, что раскаивается, объяснив свои действия излишней исполнительностью и последствиями контузии.

По версии следствия, в 2022–2023 годах Смирнов, будучи первым заместителем губернатора, вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым получил почти 13 миллионов рублей за покровительство при ремонте школ и лицея. Ещё около восьми миллионов рублей, как утверждается, чиновники получили от депутата Максима Васильева, чья компания строила оборонительные сооружения на границе с Украиной.

Смирнов также заявлял в суде, что предложение о получении средств исходило от тогдашнего губернатора Романа Старовойта. Речь, по словам Смирнова, шла о получении процентов с подрядчиков, работавших в том числе на территории Мангушского района так называемой "ДНР".

Старовойт впоследствии занял пост министра транспорта. В июле2025 года президент России отправил его в отставку. В тот же день Старовойт покончил с собой.

Смирнова задержали в апреле 2025 года. Изначально его обвиняли в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на сумму около одного миллиарда рублей.

По этому делу уже осуждены несколько человек, включая бывшего депутата Максима Васильева, руководителей региональной корпорации развития и предпринимателей. Приговор Алексею Дедову, также признавшему вину, должен быть оглашён 7 апреля.