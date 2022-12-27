Экс-координатор штаба Навального в Иркутске получил год условно

Суд в Иркутске назначил бывшему координатору штаба Навального Захару Сарапулову год условно по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил его отец Борис Сарапулов.

По его словам, до 11 января Захар Сарапулов будет соблюдать ограничения, наложенные на него на время следствия - пользоваться телефонной связью и общаться с близкими родственниками.