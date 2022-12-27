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Экс-координатор штаба Навального в Иркутске получил год условно

Захар Сарапулов (архивное фото)

Суд в Иркутске назначил бывшему координатору штаба Навального Захару Сарапулову год условно по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил его отец Борис Сарапулов.

По его словам, до 11 января Захар Сарапулов будет соблюдать ограничения, наложенные на него на время следствия - пользоваться телефонной связью и общаться с близкими родственниками.

  • Захара Сарапулова задержали 28 декабря 2021 года — ему вменили участие в деятельности экстремистского сообщества из-за работы в структуре оппозиционного политика Алексея Навального. Кроме того, дело возбудили по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан
  • В сентябре 2021 года Сарапулов пытался принять участие в выборах депутатов Госдумы от партии "Яблока", но ему отказали в регистрации за связь с организацией, признанной экстремистской.
  • 9 июня 2021 года Мосгорсуд признал экстремистскими организации, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).

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