Суды в Томске и Иркутске во вторник выбрали меру пресечения задержанным в регионах соратникам Алексея Навального. Бывшей главе регионального штаба политика в Томске Ксении Фадеевой и бывшему координатору штаба в Иркутске Захару Сарапулову запрещено пользоваться интернетом, общаться с кем-то без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. Об этом сообщает телеграм-канал "Команда Навального".

Задержания бывших сотрудников организаций Навального прошли во вторник в нескольких городах России. Всего были задержаны пять человек. Депутата Городской думы Томска Фадееву подозревают по статье об организации экстремистского сообщества. Сарапулова – в создании или участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

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В июне Мосгорсуд признал региональные штабы Алексея Навального и основанные им Фонды борьбы с коррупцией и защиты прав граждан экстремистскими организациями. Следственный комитет с сентября расследует уголовное дело о создании экстремистского сообщества против Алексея Навального и его сторонников.

Бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков назвал задержания во вторник "новым витком репрессий". Он отметил, что в то время, когда его коллеги работали в штабах, это было законно. По его словам, соратники Навального предлагали руководителям штабов уехать из России, но Фадеева и Сарапулов это сделать отказались.