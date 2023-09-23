Экс-лидера французской партии Ле Пен подозревают в хищении средств ЕС

Прокуратура Парижа потребовала расследования в отношении бывшей председательницы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и ещё 26 человек по подозрению в хищении средств Евросоюза. Об этом пишет Le Monde.

По версии прокуратуры, с 2004 по 2016 год в партии "Национальный фронт" (сейчас – "Национальное объединение") существовала схема хищения денег, которые выделялись на зарплаты помощникам депутатов Европарламента, избранных от этой партии. При этом помощники "частично или полностью" работали на партию.

Европарламент оценил свои убытки как минимум в 6,8 миллиона евро. В случае доказательства вины Ле Пен может грозить штраф в миллион евро, десять лет тюрьмы и многолетний запрет на занятие госдолжностей, пишет Reuters.

Марин Ле Пен, возглавлявшая партию с 2011 по 2021 год, а в 2022 году баллотировавшаяся от неё на пост президента Франции, заявила, что обвинения носят "прежде всего политический характер" и будут оспорены в суде.