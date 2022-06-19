Президентская коалиция "Вместе" потеряла большинство в Национальной ассамблее Франции после выборов в воскресенье. Это следует из предварительного результата подсчёта голосов, его публикует газета Le Figaro.

У сторонников Эммануэля Макрона будет не меньше 205 и не больше 235 мандатов, тогда как для большинства нужно было получить 289 мест. Коалиция левых партий под лидерством Жан-Люка Меланшона занимает второе место, получив 170-190 мест.

Третье место — у Национального объединения Мари Ле Пен. Оно получает от 75 до 95 мест. Это в десять раз больше, чем было у них до выборов. И это лучший результат в их истории — до того лучшими для них были выборы 1986 года, когда они получили 35 мандатов.