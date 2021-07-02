Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской компании "Зарубежнефть". Решение принято 28 июня, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации "Интерфакса". Фийон и замглавы Росимущества Алексей Павлов сменили в совете директоров замглавы Минэкономики и помощника зампреда правительства.

Франсуа Фийон, возглавлявший правительство Франции с 2007 по 2012 год, в 2020 году был приговорён к пяти годам лишения свободы по делу о растрате. Следствия установило, что он фиктивно устроил на госслужбу супругу и детей, которые получали зарплату из бюджета. Фийон согласно приговору два года должен будет провести в тюрьме. Он подал апелляцию.

Французская пресса называет Фийона и президента России Владимира Путина друзьями. Бывший премьер Франции неоднократно ездил на различные российские мероприятия, включая Валдайский форум. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он назвал санкции против России "глупыми и незаконными".

"Зарубежнефть" – госкомпания, которая занимается разведкой и обустройством нефтяных месторождений внутри России и за рубежом, а также операциями по поставкам технологического оборудования в страну.