Экс-президент Молдовы Игорь Додон отправлен под домашний арест

Суд в Кишинёве отправил бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на NewsMaker.
Прокурор Петр Ярмалюк заявил, что будет обжаловать решение суда и требовать заключить экс-президента под стражу. По мнению ведомства, находясь под домашний арестом, Додон может уничтожить доказательства и повлиять на следствие.
Додон был задержан 24 мая. Ему предъявлены обвинения в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.
Додон считает, что его дело было "инициировано по заказу президента Майи Санду", которая якобы "сразу после избрания" потребовала посадить его в тюрьму. Также экс-президент заявил, что происходящим "руководит посольство США в Молдове с целью нейтрализации оппозиции".
Ранее Службы информации и безопасности Молдовы вместе с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски по 12 адресам. Как утверждает издание Anticorp, силовики нашли крупную сумму денег в разной валюте и предметы роскоши.
- Следствие считает, что в 2019 году Игорь Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Додону, в то время действующему президенту, чёрный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте".
- Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние.
- В России Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.
- Додон считается пророссийским политиком, будучи президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
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