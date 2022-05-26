Экс-президент Молдовы Игорь Додон отправлен под домашний арест

Суд в Кишинёве отправил бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на NewsMaker.

Прокурор Петр Ярмалюк заявил, что будет обжаловать решение суда и требовать заключить экс-президента под стражу. По мнению ведомства, находясь под домашний арестом, Додон может уничтожить доказательства и повлиять на следствие.

Додон был задержан 24 мая. Ему предъявлены обвинения в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Додон считает, что его дело было "инициировано по заказу президента Майи Санду", которая якобы "сразу после избрания" потребовала посадить его в тюрьму. Также экс-президент заявил, что происходящим "руководит посольство США в Молдове с целью нейтрализации оппозиции".

Ранее Службы информации и безопасности Молдовы вместе с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски по 12 адресам. Как утверждает издание Anticorp, силовики нашли крупную сумму денег в разной валюте и предметы роскоши.