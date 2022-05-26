Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Экс-президент Молдовы Игорь Додон отправлен под домашний арест

Экс-президент Молдовы Игорь Додон

Суд в Кишинёве отправил бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на NewsMaker.

Прокурор Петр Ярмалюк заявил, что будет обжаловать решение суда и требовать заключить экс-президента под стражу. По мнению ведомства, находясь под домашний арестом, Додон может уничтожить доказательства и повлиять на следствие.

Додон был задержан 24 мая. Ему предъявлены обвинения в пассивной коррупции, получении финансирования от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Додон считает, что его дело было "инициировано по заказу президента Майи Санду", которая якобы "сразу после избрания" потребовала посадить его в тюрьму. Также экс-президент заявил, что происходящим "руководит посольство США в Молдове с целью нейтрализации оппозиции".

Ранее Службы информации и безопасности Молдовы вместе с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски по 12 адресам. Как утверждает издание Anticorp, силовики нашли крупную сумму денег в разной валюте и предметы роскоши.

  • Следствие считает, что в 2019 году Игорь Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Додону, в то время действующему президенту, чёрный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте".
  • Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние.
  • В России Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.
  • Додон считается пророссийским политиком, будучи президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG