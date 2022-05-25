Бывшего молдавского президента Додона обвинили в госизмене

Молдавская антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против экс-президента Игоря Додона. Политик проходит по четырем уголовным статьям, включая госизмену и коррупцию. 26 мая, прокуроры обратятся в суд с ходатайством об аресте обвиняемого на 30 суток.

Ранее Додона задержали на 72 часа. Перед этим у него прошёл обыск.

Додон считает своё преследование политически мотивированным.

Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.