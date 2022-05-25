Бывшего молдавского президента Додона обвинили в госизмене

Молдавская антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против экс-президента Игоря Додона. Политик проходит по четырем уголовным статьям, включая госизмену и коррупцию. 26 мая, прокуроры обратятся в суд с ходатайством об аресте обвиняемого на 30 суток.
Ранее Додона задержали на 72 часа. Перед этим у него прошёл обыск.
Додон считает своё преследование политически мотивированным.
Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.
- Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция была заодно со сторонниками Додона.
- В России Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.
- Додон считается пророссийским политиком, в бытность президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
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