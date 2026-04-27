Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Керчи Сергея Обушного к шести годам колонии общего режима по делу о призывах к терроризму, сообщило Настоящее Время со ссылкой на ТАСС.

Утверждалось, что в прошлом году Обушный, переписываясь в телеграм-чате, призывал атаковать Красную площадь беспилотниками во время парада 9 мая. Его обвинили по ч. 2 с. 205.2 УК ("публичные призывы к терроризму").

Сообщается, что Обушный – пенсионер 1962 года рождения, ранее служивший в Государственной пограничной службе Украины.

Согласно информации с сайта суда, приговор был оглашен 23 апреля.

В декабре 2025 года Обушного, по всей видимости, включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Телеграм-канал Поддержка политзеков. Мемориал публикует фотографию Обушного 2008 года, и добавляет детали его биографии: "Обушный родился в Черкасах, является пенсионером Государственной пограничной службы Украины. Сообщалось, что до ареста работал на «одном из предприятий морского транспорта». В 2023 году он судился с «Крымскими морскими портами» по поводу компенсации задержки его зарплаты. Судя по постановлению суда о мере пресечения, имеет российское и украинское гражданство".