Лефортовский суд Москвы арестовал до 25 сентября бывшего сотрудника Управления делами президента и профессора университета имени Плеханова Вадима Салтыковского по обвинению в госизмене, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Подробности предъявленных обвинений не раскрываются. Дела по статье о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме. Салтыковскому грозит наказание вплоть до пожизненного.

Салтыковский в разные годы занимал руководящие должности в ведущих российских вузах — МГУ, университете Плеханова, Московском лингвистическом университете, упоминался на сайте РУДН как профессор МГИМО. Недавно информация о Салтыковском с сайтов некоторых вузов была удалена.

1 марта, будучи зампредом комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП России, Салтыковский участвовал в онлайн-встрече ТПП Курской области и Пхеньянской торговой палаты. При этом комитет, который он возглавлял, является общественным формированием, а не штатным подразделением палаты.

С 2003 по 2006 год Салтыковский работал в Управлении делами президента России, а затем был главным советником Управления по вопросам внешней политики Администрации Президента, специализируясь на Азербайджане и странах СНГ.