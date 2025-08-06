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Экс-сотрудника Управделами президента арестовали по делу о госизмене

Вадим Салтыковский
Вадим Салтыковский

Лефортовский суд Москвы арестовал до 25 сентября бывшего сотрудника Управления делами президента и профессора университета имени Плеханова Вадима Салтыковского по обвинению в госизмене, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Подробности предъявленных обвинений не раскрываются. Дела по статье о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме. Салтыковскому грозит наказание вплоть до пожизненного.

Салтыковский в разные годы занимал руководящие должности в ведущих российских вузах — МГУ, университете Плеханова, Московском лингвистическом университете, упоминался на сайте РУДН как профессор МГИМО. Недавно информация о Салтыковском с сайтов некоторых вузов была удалена.

1 марта, будучи зампредом комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП России, Салтыковский участвовал в онлайн-встрече ТПП Курской области и Пхеньянской торговой палаты. При этом комитет, который он возглавлял, является общественным формированием, а не штатным подразделением палаты.

С 2003 по 2006 год Салтыковский работал в Управлении делами президента России, а затем был главным советником Управления по вопросам внешней политики Администрации Президента, специализируясь на Азербайджане и странах СНГ.

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