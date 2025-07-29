Против экс-сотрудника Управделами президента возбуждено дело о госизмене

Против бывшего сотрудника Управления делами президента Вадима Салтыковского возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на карточку дела, опубликованную на сайте Московского городского суда.

Салтыковский в разные годы работал заместителем начальника отдела продвижения университета в международном научно-образовательном пространстве в МГУ, занимал аналогичную должность в РЭУ, был заместителем директора Государственного университета управления (ГУУ), генеральным директором Центра тестирования иностранных граждан Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), на сайте РУДН он упоминается в качестве профессора МГИМО. На сайтах некоторых вузов упоминание о нём было недавно убрано.

В должности зампреда комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате России Салтыковский 1 марта принял участие в онлайн-встрече ТПП Курской области и Пхеньянской Торговой палаты. При этом Салтыковский не является штатным сотрудником ТПП России, так как возглавляемый им комитет при палате - "общественное формирование".

Как пишут "Важные истории", в Управлении делами президента РФ Салтыковский работал с 2003 по 2006 год, он также был главным советником Управления по вопросам внешней политики Администрации Президента со специализацией на Азербайджане и странах СНГ.

Подробности дела против Салтыковского неизвестны. Вменяемая ему статья УК предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Такие дела рассматриваются, как правило, в закрытом режиме.