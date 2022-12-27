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Экс-владельцу "Зимней вишни" увеличили штраф до 70 млн рублей

Вячеслав Вишневский

Кемеровский областной суд пересмотрел приговор по делу бывшего совладельца торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек. Суд увеличил штраф Вячеславу Вишневскому с 21 до 70 миллионов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Прокуратура в ходе судебного заседания 27 декабря предлагала увеличить штраф в 70 раз от суммы взятки – до 490 миллионов рублей.

В октябре суд назначил Вячеславу Вишневскому восемь лет колонии, а также штраф в размере 21 миллиона рублей. Его признали виновным в даче взятки в семь миллионов рублей бывшему директору регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой.

Вишневский скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. В 2019 году он был задержан в Польше, через год его экстрадировали в Россию.

По версии следствия, с помощью взятки Вячеслав Вишневский смог реконструировать здание "Зимней вишни" без соответствующего разрешения, чтобы впоследствии открыть торговый центр. Позже он получил документы на ввод здания в эксплуатацию. В ходе судебного следствия Вишневский признал вину.

  • 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл крупный пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены пять уголовных дел в отношении 15 человек: сотрудников МЧС, чиновников и работников торгового центра. В судах Кемерова слушается ещё два уголовных дела.

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