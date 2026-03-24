Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу из колонии в подмосковной Коломне. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Михаила Шолохова.
"В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой инвалидом второй группы", – сказал Шолохов. Адвокат добавил, что Митволь будет добиваться пересмотра дела – соответствующее ходатайство было направлено в Генпрокуратуру.
В сентябре 2023 года суд в Красноярске приговорил Митволя к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве метро в Красноярске – ему вменили хищение более 900 миллионов рублей. Митволь признал вину, но не согласился с приговором.
За время отбытия наказания бывший чиновник пытался добиться условно-досрочного освобождения, а также попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Его прошения были отклонены.
- Строительство метро в Красноярске началось еще в октябре 1995 года, однако неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2013 году строительство законсервировали, в 2019-м из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" было выделено 950 миллионов рублей на доработку проектной документации – утверждается, что все эти деньги были похищены.
- Митволь был заместителем главы Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. После этого он в течение года занимал должность префекта Северного административного округа Москвы. На выборах в Госдуму в 2016 году он возглавлял список партии "Зеленые".