Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь вышел на свободу из колонии в подмосковной Коломне. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Михаила Шолохова.

"В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой инвалидом второй группы", – сказал Шолохов. Адвокат добавил, что Митволь будет добиваться пересмотра дела – соответствующее ходатайство было направлено в Генпрокуратуру.

В сентябре 2023 года суд в Красноярске приговорил Митволя к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве метро в Красноярске – ему вменили хищение более 900 миллионов рублей. Митволь признал вину, но не согласился с приговором.

За время отбытия наказания бывший чиновник пытался добиться условно-досрочного освобождения, а также попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Его прошения были отклонены.