Экс-журналиста Первого канала выпустили из подвала под Луганском

Бывшего корреспондента российского Первого канала, ныне военнослужащего Илью Андреева выпустили из подвала для "отказников" в Луганской области, он вышел на связь с женой. Об этом жена Андреева Яна сообщила "Новой газете - Европа". По её словам, звонил он с чужого телефона, и "ситуация не завершилась до конца", но "самое важное - выпуск из подвала - произошло".

Ранее сообщалось, что Андреева посадили в подвал в селе Зайцево вместе с другими провинившимися по мнению командования военнослужащими. Связи с ним не было пять дней. Официально существование этого подвала не признано, хотя о том, что там держат "отказников", порой подвергая их пыткам, сообщалось ещё в прошлом году.