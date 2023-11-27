Экс-журналиста Первого канала выпустили из подвала под Луганском

Бывшего корреспондента российского Первого канала, ныне военнослужащего Илью Андреева выпустили из подвала для "отказников" в Луганской области, он вышел на связь с женой. Об этом жена Андреева Яна сообщила "Новой газете - Европа". По её словам, звонил он с чужого телефона, и "ситуация не завершилась до конца", но "самое важное - выпуск из подвала - произошло".
Ранее сообщалось, что Андреева посадили в подвал в селе Зайцево вместе с другими провинившимися по мнению командования военнослужащими. Связи с ним не было пять дней. Официально существование этого подвала не признано, хотя о том, что там держат "отказников", порой подвергая их пыткам, сообщалось ещё в прошлом году.
Самого Андреева, со слов его жены, ранее сажали в яму для нарушителей и привязывали к дереву. В подвал его посадили после попытки выехать с оккупированной территории Украины - утверждалось, что командование согласовало ему отпуск, но начальство на фронте посчитало иначе.
- 42-летний Андреев уволился с российского телевидения в апреле 2022 года после командировки в окрестности Чернигова. Публично он не сообщал о причинах своего решения, однако, как ранее писала "Новая газета Европа", он обосновывал это нежеланием участвовать в пропаганде.
- Знакомый Андреева Максим Фёдоров писал, что с Первого канала репортёра "отпустили с чёрной меткой" и он не мог найти работу. То, что у Андреева были финансовые трудности, следует и из переписки, опубликованной журналистом Романом Супером. Согласно телеграм-каналу Андреева, он какое-то время работал курьером. Его супруга рассказала "Астре", что журналист 1 сентября 2023 года подписал контракт с Минобороны, так как ему "обещали, что он будет служить в Москве". Однако Андреева сразу отправили на войну в Украину.
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