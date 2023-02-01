Экспертиза не нашла дискредитации армии в словах депутата Пироговой

Лингвистическая экспертиза не выявила дискредитации российской армии в словах депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой, из-за которых в отношении неё было возбуждено уголовное дело. Следователь отправил материалы на повторную экспертизу, отметила активистка в своём фейсбуке.

В рамках уголовного дела было проведено две экспертизы: твита и интервью телеканалу "Дождь". В обоих случаях дискредитации армии обнаружено не было. Пирогова опубликовала в своем аккаунте фото документов.

"Для любого здравомыслящего человека результаты очевидны, дискредитации не нашли", - написала Пирогова в своём посте. При этом она напомнила, что в рамках расследования дела полицейские несколько раз приходили с обысками к её родным, в том числе к родителям мужа.