Экспертиза не нашла дискредитации армии в словах депутата Пироговой

Лингвистическая экспертиза не выявила дискредитации российской армии в словах депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой, из-за которых в отношении неё было возбуждено уголовное дело. Следователь отправил материалы на повторную экспертизу, отметила активистка в своём фейсбуке.
В рамках уголовного дела было проведено две экспертизы: твита и интервью телеканалу "Дождь". В обоих случаях дискредитации армии обнаружено не было. Пирогова опубликовала в своем аккаунте фото документов.
"Для любого здравомыслящего человека результаты очевидны, дискредитации не нашли", - написала Пирогова в своём посте. При этом она напомнила, что в рамках расследования дела полицейские несколько раз приходили с обысками к её родным, в том числе к родителям мужа.
- 15 июля 2022 года Пирогова прокомментировала заметку о похоронах добровольцев, заключивших краткосрочные контракты с Минобороны и погибших в Украине. "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам, и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали", – написала депутат под описанием похорон, которые одна из вдов погибших назвала "невероятными". Позже она удалила твит, но его скриншот разошёлся по многим телеграм-каналам.
- В ночь на 22 июля 2022 года полиция задержала Пирогову после благотворительного аукциона в поддержку новосибирских активистов, которых обязали выплатить компенсацию МВД за участие в акциях протеста в январе 2021 года. Тогда на неё составили административный протокол о якобы дискредитации российской армии. После того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что лично контролирует проверку в отношении Пироговой, на неё завели уголовное дело.
- Донос на Пирогову в Следственный комитет написал заместитель председателя новосибирского законодательного собрания Андрей Панфёров ("Единая Россия"), а также несколько региональных депутатов из ЛДПР и городского совета Новосибирска, которых связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.
- Пирогова уехала за границу, а 4 августа МВД объявил её в федеральный розыск. 16 августа сотрудники правоохранительных органов провели обыски у родственников депутата.
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