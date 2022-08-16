У депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у родственников депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом она сообщила в твиттере. Пирогова находится за границей, против неё возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию из-за твита о похоронах солдат, погибших в Украине.
Адвокат Егор Солунин сообщил, что полицейские не допустили его к следственным действиям, передают "Сетевые Свободы". Телеграм-канал отмечает, что обыски также могут быть связаны с делом ФБК, по которому Пирогова ранее проходила в качестве свидетеля.
Пирогова добавила, что обыск проводится также в доме родителей мужа и, возможно,у брата, которому она не может дозвониться. Депутат добавила, что полицейские также поехали для проведения обыска на дачу родителей. "Изымают всю технику, адвоката не пустили никуда, возят своих понятых", – отметила она.
- В ночь на 22 июля полиция задержала Пирогову после благотворительного аукциона в поддержку новосибирских активистов, которых обязали выплатить компенсацию МВД за участие в акциях протеста в январе 2021 года. Тогда на нее составили административный протокол о якобы дискредитации российской армии . После того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что лично контролирует проверку в отношении Пироговой, на неё завели уголовное дело.
- В начале августа МВД России объявило независимого депутата в розыск.
- 15 июля Пирогова прокомментировала заметку о похоронах добровольцев, заключивших краткосрочные контракты с Минобороны и погибших в Украине. Позже она удалила твит, но его скриншот разошелся по многим телеграм-каналам.
- Хельга Пирогова баллотировалась в городской совет депутатов Новосибирска в 2020 году при поддержке оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" и проекта Алексея Навального "Умное голосование".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.