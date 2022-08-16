У депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у родственников депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом она сообщила в твиттере. Пирогова находится за границей, против неё возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию из-за твита о похоронах солдат, погибших в Украине.

Адвокат Егор Солунин сообщил, что полицейские не допустили его к следственным действиям, передают "Сетевые Свободы". Телеграм-канал отмечает, что обыски также могут быть связаны с делом ФБК, по которому Пирогова ранее проходила в качестве свидетеля.

Пирогова добавила, что обыск проводится также в доме родителей мужа и, возможно,у брата, которому она не может дозвониться. Депутат добавила, что полицейские также поехали для проведения обыска на дачу родителей. "Изымают всю технику, адвоката не пустили никуда, возят своих понятых", – отметила она.