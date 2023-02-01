Экспертиза по заказу властей Украины: УПЦ не порвала связи с РПЦ

Религиоведческая экспертиза устава Украинской православной церкви, проведённая по заказу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, показала, что УПЦ сохраняет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью, несмотря на утверждения об отсутствии такой связи. Текст экспертизы, составленный экспертной группой во главе с религиоведом Александром Саганом, опубликован на сайте ведомства.

Группа пришла к выводу, что принятие в мае прошлого года новой редакции Устава УПЦ не привело к разрыву церковно-канонической связи УПЦ с РПЦ, а сама УПЦ, не имея статуса автономной церкви, который признавался бы другими православными церквами, остаётся структурным подразделением РПЦ, хотя и обладающим определённой самостоятельностью. В экспертизе отмечается, что УПЦ не провозглашает собственную автокефалию и не запрашивает её у РПЦ.

В конце прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Госслужбе по этнополитике в течение двух месяцев провести экспертизу по вопросу о наличии связи между УПЦ и РПЦ. Вердикт экспертов может означать, что власти Украины теперь могут или обязать УПЦ формально порвать все связи с РПЦ, или же примут меры по ограничению или даже запрету её деятельности - соответствующий законопроект уже был внесён в Верховную раду. РПЦ в Украине обвиняют в поддержке российской агрессии против страны.

УПЦ, которая с мая нынешнего года не упоминает о себе как о принадлежащей к Московскому патриархату, была организована как самоуправляемая церковь, предстоятелем которой, однако, оставался патриарх Московский и всея Руси. Иными словами, церковь не была полностью независимой - автокефальной - и по ряду вопросов сохраняла зависимость от Москвы. Представители УПЦ обвинили в расколе священников и мирян, создавших в 2019 году автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ).

После начала российского широкомасштабного вторжения в Украину руководство УПЦ осудило агрессию, а в мае на архиерейском соборе было принято решение о полной независимости от РПЦ. Неясно, однако, как такое решение соответствует церковным канонам, - УПЦ не провозгласила автокефалию и не попросила Москву о её предоставлении. Ряд священников и иерархов УПЦ власти Украины подозревают в пособничестве России, против нескольких высокопоставленных деятелей церкви были введены санкции.