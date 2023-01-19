В Украине возбуждено уголовное дело против митрополита УПЦ Павла 

В Украине возбуждено уголовное дело против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (в миру - Петра Лебедя). Его обвиняют в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений".

Дело заведено в связи с рождественской речью митрополита. В ней он заявил, что власти Украины организовали гонения на местную православную церковь, а также назвал митрополита Киевского и всея Украины Филарета "сущим бесом". После этого с просьбой о проверке высказываний Павла обратился в Генпрокуратуру депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин. По его мнению, настоятель монастыря Киево-Печерской лавры "сеет раздор" среди верующих.

Вместе с тем в четверг правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Как заявили авторы документа, его принятие сделает невозможной "работу в Украине религиозных организаций, управление которых находится за пределами страны в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".