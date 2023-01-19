В Украине возбуждено уголовное дело против митрополита УПЦ Павла 

В Украине возбуждено уголовное дело против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (в миру - Петра Лебедя). Его обвиняют в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений".
Дело заведено в связи с рождественской речью митрополита. В ней он заявил, что власти Украины организовали гонения на местную православную церковь, а также назвал митрополита Киевского и всея Украины Филарета "сущим бесом". После этого с просьбой о проверке высказываний Павла обратился в Генпрокуратуру депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин. По его мнению, настоятель монастыря Киево-Печерской лавры "сеет раздор" среди верующих.
Вместе с тем в четверг правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Как заявили авторы документа, его принятие сделает невозможной "работу в Украине религиозных организаций, управление которых находится за пределами страны в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".
- Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своём названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
- В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали "не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными". В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.
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