Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Украине возбуждено уголовное дело против митрополита УПЦ Павла 

Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры Павел

В Украине возбуждено уголовное дело против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (в миру - Петра Лебедя). Его обвиняют в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений".

Дело заведено в связи с рождественской речью митрополита. В ней он заявил, что власти Украины организовали гонения на местную православную церковь, а также назвал митрополита Киевского и всея Украины Филарета "сущим бесом". После этого с просьбой о проверке высказываний Павла обратился в Генпрокуратуру депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин. По его мнению, настоятель монастыря Киево-Печерской лавры "сеет раздор" среди верующих.

Вместе с тем в четверг правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Как заявили авторы документа, его принятие сделает невозможной "работу в Украине религиозных организаций, управление которых находится за пределами страны в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".

  • Украинская православная церковь (ранее она называлась Украинская православная церковь (Московского патриархата), сокращенно УПЦ (МП) – Прим.РС) после начала войны объявила о своей самостоятельности от Русской православной церкви, однако устав, удостоверяющий это отделение, пока не был одобрен соответствующими регистрирующими органами в Украине. Тем не менее, церковь перестала использовать в своём названии указание на московский патриархат. Литургическое общение с РПЦ при этом сохранилось.
  • В ноябре Служба безопасности Украины проводила обыски в различных храмах Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавре. Утверждается, что была найдена, в частности, пророссийская литература. В УПЦ тогда призывали "не разжигать внутреннюю войну" и заявляли, что обвинения в коллаборационизме в адрес некоторых священников являются "недоказанными и безосновательными". В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против семи видных деятелей Украинской православной церкви.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG