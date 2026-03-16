Эксперты: блокировка Telegram в России уже началась

Власти России уже фактически начали блокировать работу в стране мессенджера Telegram. Об этом свидетельствует беспрецедентное число жалоб пользователей на работу мессенджера в последние несколько суток, отмечает "Медуза". К тому же выводу пришли и опрошенные "Коммерсантом" эксперты.

На сайтах Downdetector и "сбой.рф" число жалоб по данным, которые приводит "Коммерсант", только в субботу 14 марта достигло шести тысяч, а в воскресенье - 12 тысяч. Пользователи пишут, что мессенджер не работает "ни в каком виде", при этом больше всего жалоб поступает из Москвы, Петербурга и Подмосковья.

Роскомнадзор в начале февраля сообщил о дальнейших мерах по ограничению работы Telegram. Власти обвиняют мессенджер в неисполнении российского законодательства. Несмотря на возмущение ограничениями, которые высказали в том числе многие провоенные блогеры, представители властей дали понять, что продолжат ограничивать работу Telegram. 24 февраля в "Российской газете" и "Комсомольской правде" появились две критические статьи, в которых говорилось, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуют в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Сам Дуров заявил, что против него в России возбуждено уголовное дело, хотя официально об этом до сих пор не объявлено. Он написал, что власти России "придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова". Непрямая критика мессенджера прозвучала и на совещании с участием президента России Владимира Путина, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал использовать государственный мессенджер Max.



РБК ранее сообщал, что Telegram полностью заблокируют в начале апреля. В Роскомнадзоре это не подтверждали и не отрицали.

"Коммерсант" приводит слова эксперта Владислава Войтенко, который обращает внимание на то, что Telegram в России сейчас фактически уже не работает через мобильный интернет, а в последние сутки не работает и у домашних провайдеров. Стабильная работа Telegram возможна, как и в случае с другими заблокированными сайтами и приложениями, только при использовании VPN.