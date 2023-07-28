Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы возле Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы возле Запорожской АЭС, которую контролируют российские военные. Об этом сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

Он отметил, что взрывы были зафиксированы 26 и 27 июля. Ранее пресс-служба организации заявила, что эксперты обнаружили противопехотные мины, установленные "на периферии" территории Запорожской АЭС. Как отмечается в заявлении, "наличие взрывчатых веществ противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на работников". По предварительной оценке экспертов, взрыв этих мин не должен отразиться на ядерной безопасности электростанции.